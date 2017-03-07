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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Сумскому ЦПТО ГСЗ исполняется 10 лет

Сумской центр профессионально-технического образования - один из одиннадцати подобных центров в Украине, которая осуществляет профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации взрослого населения.

На днях Сумскому ЦПТО ГСЗ исполняется 10 лет. Центр ведет подготовку по 12 рабочим профессиям и 60 направлениям, где слушатели получают знания и навыки, повышают квалификацию по специальностям оператор котельной, машинист (кочегар) котельной, мастер маникюра, парикмахер-модельер, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, сварщик пластмасс, педикюра, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, пчеловод, электрогазосварщик, повар и т.д.

- Обучение осуществляется с применением современной материально-технической базы учебного заведения, которая является лучшей в области и постоянно совершенствуется, - говорит директор областного центра занятости Владимир Подлесный. - Практикуя применения дуальной формы обучения и элементов дистанционного обучения.

По словам чиновника, на протяжении существования заведения в нем обучалось более 35 тыс. безработных Сумской, Черниговской, Винницкой, Полтавской, Харьковской, Житомирской, Луганской, Черкасской областей, из них по рабочим профессиям - более 1000 человек. В прошлом году обучалось 6522 человека, в январе-сентябре этого года - 5202.

В течение августа-октября текущего года прошли ежегодную проверку знаний операторы котельной и машинисты (кочегары) котельной. Организовано обучение и сдачу экзаменов с привлечением специалистов Управления Гоструда в Сумской области (допуск к работам с повышенной опасностью) для 1400 человек Сумской, 450 - Черниговской, 150 - Винницкой областей.

  На базе учебного отделения в с. Хоружевка Недригайловского района успешно действует первый в Украине Центр содействия развитию ОТГ службы занятости, где развиваются пчеловодство, садоводство, зеленый туризм, обучение специалистов ОТГ, поселковых и сельских советов.

Областной центр занятости и центр профессионально-технического образования постоянно организуют обучение для специалистов органов власти, местного самоуправления, учреждений, представители которых живут в селах, участвуют в жизни общин, привлекаются к решению вопросов социально-бытового обслуживания, энергоэффективности и внедрение энергосберегающих технологий, самозанятости и предпринимательства, развития сельских территорий.

Обучение проходит на базе учебных помещений Сумского центра ПТО и местных советов.

Общество Центр занятости

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