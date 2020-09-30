В Сумах в управлении патрульной полиции ограничили прием граждан В связи с карантинными мероприятиями в управлении патрульной полиции в Сумской области ограничен прием граждан.

Прием ведется только по вопросам возврата водительского удостоверения в соответствии с судебным решением (при условии окончания срока действия временного разрешения на право управления и при наличии судебного решения).

По всем другим вопросам просим обращаться в УПП в Сумской области письменно по адресу: 40009, м. Суми, ул. Белопольский путь, 18/1, или по электронной почте sumy@patrol.police.gov.ua.

Требования к оформлению таких обращений указании в ЗУ «Об обращении граждан». Согласно ст. 5 этого закона, письменное обращение может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи (электронная обращения). В обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина, изложена суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования.