«Альянс» принимает луцкую «Волынь» в Ахтырке (трансляция)

Матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге пройдет в Ахтырке из-за пребывания г. Сумы в «красной» карантинной зоне.
Липоводолинцы примут луцкую «Волынь» в среду, 21 октября, в 16:00.
Игра пройдет без зрителей, однако вы сможете посмотреть трансляцию матча.
После 6 проведенных матчей "Волынь" набрала 9 очков и идет на 7-м месте в турнирной таблице. "Альянс" с 7-ю очками расположился строчкой ниже, но провел только 4 матча.
Напомним, в начале октября у 14 игроков клуба Первой лиги - "Альянса" - выявили COVID-19.
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