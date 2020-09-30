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«Альянс» принимает луцкую «Волынь» в Ахтырке (трансляция)

Липоводолинский «Альянс» после трех пропущенных из-за коронавируса матчей возвращается на поле.

Матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге пройдет в Ахтырке из-за пребывания г. Сумы в «красной» карантинной зоне.

Липоводолинцы примут луцкую «Волынь» в среду, 21 октября, в 16:00.

Игра пройдет без зрителей, однако вы сможете посмотреть трансляцию матча. 

После 6 проведенных матчей "Волынь" набрала 9 очков и идет на 7-м месте в турнирной таблице. "Альянс" с 7-ю очками расположился строчкой ниже, но провел только 4 матча. 

Напомним, в начале октября у 14 игроков клуба Первой лиги - "Альянса" - выявили COVID-19


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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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