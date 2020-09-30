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Сегодня 12:52307

На Сумщине полицейские разоблачили мошенника, который обманом пытался взять большой кредит на технику

Воспользовавшись чужим паспортом, 44-летний аферист пытался приобрести в кредит дорогой телевизор и мобильный телефон в одном из магазинов областного центра.

Однако его замысел был раскрыт и теперь вместо кредита, мужчине грозит уголовная ответственность. 

В Сумской отдел полиции поступило сообщение от службы безопасности банка о том, что неизвестный мужчина, используя чужой паспорт, пытается получить кредит на приобретение техники. Поэтому на следующий день, когда он пришел за займом, его уже ожидали сотрудники полиции.

Правоохранители быстро установили личность злоумышленника - им оказался уже ранее судимый 44-летний местный житель. При осмотре его вещей полицейские изъяли чужой паспорт. Сам злоумышленник не объясняет откуда у него чужой документ. 

Полицейские, связавшись с настоящим владельцем паспорта, 43-летним мужчиной, выяснили, что тот его недавно потерял и уже получил другой. 

Действия злоумышленника правоохранители квалифицировали по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». За совершенное ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Решение примет суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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