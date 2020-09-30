Сумы лидируют по количеству новорожденных двойняшек С начала 2020 года население Сумщины пополнилось 4650 детьми, из которых двоен - 55 пар.

Как рассказала руководитель Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Суми) Ирина Свистун, Подавляющее число близнецов - девочки (25 пар), мальчиков меньше - 15 пар, столько же и разнополых детей. Победителем рейтинга о рождении двоен стал областной центр, где специалисты органов государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 29 пар малышей. На втором месте Конотоп, где родились 6 пар двойняшек.

В течение 9 месяцев текущего года самыми популярными именами на Сумщине были Артем, Богдан, Владислав, Даниил, Иван, Максим, Анна, Анастасия, Алиса, Варвара, Ева и Мария. Среди редко употребляемых были зарегистрированы Авраам, Гордей, Кузьма, Мирон, Нил, Платон, Рамзан, Спартак, Аделина, Доменика, Жасмин, Евангелина, Изабелла, Иванна, Камила, Николь и Малина.