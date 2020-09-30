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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:21281

Сумы лидируют по количеству новорожденных двойняшек

С начала 2020 года население Сумщины пополнилось 4650 детьми, из которых двоен - 55 пар.

Как рассказала руководитель Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Суми) Ирина Свистун, Подавляющее число близнецов - девочки (25 пар), мальчиков меньше - 15 пар, столько же и разнополых детей. Победителем рейтинга о рождении двоен стал областной центр, где специалисты органов государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 29 пар малышей. На втором месте Конотоп, где родились 6 пар двойняшек.

В течение 9 месяцев текущего года самыми популярными именами на Сумщине были Артем, Богдан, Владислав, Даниил, Иван, Максим, Анна, Анастасия, Алиса, Варвара, Ева и Мария. Среди редко употребляемых были зарегистрированы Авраам, Гордей, Кузьма, Мирон, Нил, Платон, Рамзан, Спартак, Аделина, Доменика, Жасмин, Евангелина, Изабелла, Иванна, Камила, Николь и Малина.

Общество Двойня

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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