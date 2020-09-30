Вийшла в світ книга про одне з семи чудес області – село Могрицю Історико-краєзнавчі матеріали «Могриця правічна. Голос Кліо з теренів літописного Псла» місцевий краєзнавець Микола ОХРІМЕНКО підготував до 350-річчя заснування цього села.

«Видання відтворює картини минулого – від найдавніших часів до 1917 року – про одне із семи чудес Сумщини, слобожанське село Могриця», – написав автор книги на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

У книзі окрім власне історії села є фото краєвидів сучасної Могриці із схематичним зображенням розташування стародавнього городища на цих територіях, повідомляє сайт Сумської обласної адміністрації.

Довідково.

Охріменко Микола Леонідович – народився 21 травня 1958 року в с. Могриця Сумського району. Член Національної спілки краєзнавців України, автор більше 20 публікацій, присвячених видатним землякам, історії населених пунктів Сумщини. Серед його праць «Витоки наші. Голос Кліо з теренів літописного Псла» (2018), «Скарби минувшини. Голос Кліо з теренів літописного Псла» (2019), у співавторстві «Суми. Пам'ять старих вулиць» (2009), «Суми. Нове життя старих вулиць» (2012), «Степанівка футбольна» (2012).