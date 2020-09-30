В Минздраве озвучили правила безопасного голосования Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал о правилах безопасности во время голосования на местных выборах 25 октября. Их разработали для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в стране.

Максим Степанов во время брифинга сообщил, что перед началом работы глава окружной комиссии должен определить ответственное лицо, которое будет перед входом опрашивать избирателей о наличии симптомов респираторных заболеваний. Также он отметил, что при входе на избирательных участках должны быть дезинфицирующие средства для рук.

У входа и в самом помещении для голосования наносится разметка, которая будет указывать на соблюдение дистанции между людьми. Возле стола, где будут избирательные бюллетени, не должно находиться более трех человек.