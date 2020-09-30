Suzuki и Mercedes не поделили дорогу (видео) Несоблюдение безопасного бокового интервала стало причиной ДТП.

Автопроисшествие произошло на автодороге Н 12 "Сумы - Полтава", возле села Климентово.

Патрульные, оградив место ДТП и пообщавшись с его участниками, выяснили, что 40-летний водитель автомобиля Suzuki, во время встречного разъезда, не придерживался безопасного интервала и столкнулся с транспортным средством Mercedes-Benz, который двигался во встречном направлении. Вследствие ДТП машины получили механические повреждения.

На водителя автомобиля Suzuki инспекторы составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.



