Демографічна ситуація в Сумській області у січні–серпні 2020 року Чисельність наявного населення у Сумській області, за оцінкою, на 1 вересня 2020р. становила 1059871 особу.

Упродовж січня–серпня 2020р. чисельність населення зменшилася

на 8376 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення на 7676 осіб, за рахунок міграційного – на 700 осіб. Основні демографічні показники (осіб) Січень–серпень 2020 Довідково: січень–серпень 2019 Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 вересня 1059871 1072602 Середня чисельність наявного населення

у січні–серпні 1064059 1077010 Чисельність постійного населення (за оцінкою) на 1 вересня 1057679 1070410 Середня чисельність постійного населення

у січні–серпні 1061867 1074818 Загальний приріст, скорочення (–) населення –8376 –8816 Природний приріст, скорочення (–) населення –7676 –7651 Кількість живонароджених 4052 4320 Кількість померлих 11728 11971 з них дітей у віці до 1 року 30 25 Міграційний приріст, скорочення (–) населення –700 –1165 Источник: Головне управління статистики у Сумській області