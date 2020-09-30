Демографічна ситуація в Сумській області у січні–серпні 2020 року

Упродовж січня–серпня 2020р. чисельність населення зменшилася
на 8376 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення на 7676 осіб, за рахунок міграційного – на 700 осіб.
Основні демографічні показники
(осіб)
|
Січень–серпень 2020
|
Довідково:
січень–серпень 2019
|
Чисельність наявного населення
(за оцінкою) на 1 вересня
|
1059871
|
1072602
|
Середня чисельність наявного населення
|
1064059
|
1077010
|
Чисельність постійного населення
(за оцінкою) на 1 вересня
|
1057679
|
1070410
|
Середня чисельність постійного населення
|
1061867
|
1074818
|
Загальний приріст, скорочення (–) населення
|
–8376
|
–8816
|
Природний приріст, скорочення (–) населення
|
–7676
|
–7651
|
Кількість живонароджених
|
4052
|
4320
|
Кількість померлих
|
11728
|
11971
|
з них дітей у віці до 1 року
|
30
|
25
|
Міграційний приріст, скорочення (–) населення
|
–700
|
–1165