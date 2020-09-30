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Демографічна ситуація в Сумській області у січні–серпні 2020 року

Чисельність наявного населення у Сумській області, за оцінкою, на 1 вересня 2020р. становила 1059871 особу.

Упродовж січня–серпня 2020р. чисельність населення зменшилася
на 8376 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення на 7676 осіб, за рахунок міграційного – на 700 осіб.

Основні демографічні показники

(осіб)

Січень–серпень 2020

Довідково:

січень–серпень 2019

Чисельність наявного населення

(за оцінкою) на 1 вересня

1059871

1072602

Середня чисельність наявного населення
у січні–серпні

1064059

1077010

Чисельність постійного населення

(за оцінкою) на 1 вересня

1057679

1070410

Середня чисельність постійного населення
у січні–серпні

1061867

1074818

Загальний приріст, скорочення (–) населення

–8376

–8816

Природний приріст, скорочення (–) населення

–7676

–7651

Кількість живонароджених

4052

4320

Кількість померлих

11728

11971

  з них дітей у віці до 1 року

30

25

Міграційний приріст, скорочення (–) населення

–700

–1165

Источник: Головне управління статистики у Сумській області

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