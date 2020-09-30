МОН: 1-4 классы после каникул вернутся к очному обучению, 5-11 - в зависимости от эпидситуации Министерство образования и науки совместно с Министерством здравоохранения Украины намерены обеспечить очное обучение учащихся 1-4 классов после каникул.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Что касается 5-11 классов, то в зависимости от эпидемического уровня ученики будут учиться в смешанном или дистанционном форматах.

«Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме. Повторение весеннего локдауна - наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить.. В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнут очное обучение, некоторые, если это «красная» зона, останутся на дистанционном. К сожалению», - написал Шкарлет.

«Да, весну педагоги пережили достойно. Хочу поблагодарить всех учителей, преподавателей и родителей, которые к этому присоединились и достойно прошли испытания коронавирусом. Сегодня сделано еще больше: много материалов наработано и учителя в большей степени готовы к работе дистанционно. Другой вопрос - нужно учитывать экономическую составляющую и то обстоятельство, что детей непросто оставлять дома без присмотра», - добавил он.