Октябрь еще порадует сумчан теплом В конце недели температура воздуха повысится, на выходных дождь.

Как сообщает Сумской областной центр гидрометеорологии, 22 октября: без существенных осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Температура ночью +3 + 8 оС, днем +10 + 15 оС.

23 октября: без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 м / с. Температура ночью +5 + 10 оС, днем +12 + 17 оС.

24 октября: ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Температура ночью +5 + 10 оС, днем +10 + 15 оС.

25 октября: дождь, ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура ночью +5 + 10 оС, днем +8 + 13 оС.