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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Недригайлове спасатели ликвидировали возгорание автомобиля

20 октября, в 13:22, на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «Opel Record» по ул. Независимости в пгт Недригайлов.

К месту происшествия выезжало отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части.

Пожар обнаружил владелец транспортного средства и сразу сообщил пожарным. Через 4 минуты спасатели прибыли на место происшествия. В этот момент горение происходило в салоне. В 13:28 пожар был локализован, в 13:35 - ликвидирован.

В результате пожара повреждено лобовое стекло, панель приборов и салон автомобиля.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети транспортного средства.

Общество
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