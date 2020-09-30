В Недригайлове спасатели ликвидировали возгорание автомобиля

К месту происшествия выезжало отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части.
Пожар обнаружил владелец транспортного средства и сразу сообщил пожарным. Через 4 минуты спасатели прибыли на место происшествия. В этот момент горение происходило в салоне. В 13:28 пожар был локализован, в 13:35 - ликвидирован.
В результате пожара повреждено лобовое стекло, панель приборов и салон автомобиля.
Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети транспортного средства.