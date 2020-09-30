На Сумщине открыта уникальная арт-локация Пропагандист арт-истории родного края и популяризатор искусства и художник Константин Аленинский порадовал земляков еще одной новинкой.

"Еще одна уникальная местность Сумщины открыта миру туристов! Арт-локация "Ющенковка" (с. Байрак Липоводолинской ОТГ) - место рождения украинского-американского художника Николая Недилько (1902 - 1979). Это хутор, который недавно присоединили к с. Байрак. Некоторое время он назывался Навроцкая. Берестовская общеобразовательная школа продолжает удивлять. Ученики 11-го класса этой школы вместе с преподавателями (Алексей и Нина Шеденко) сделали два знака: художнику Николаю Недилько и указатель хутора. Директор школы Виктор Гречаник собственноручно вкопал знак. Помогал директору Евгений Нечипоренко со своей легендарной Лопатой (уже с большой буквы - потому что эта лопата, как мы шутили, сейчас делает больше, чем все чиновники культуры Сумской области. Это уже пятый знак!). Установка прошла под град и ливень, но в конце появилось солнышко и мы до сих пор приятно успели пообщаться и поели вкусной Берестовской каши.

Познакомились с племянниками Николая Недилько - Анатолием Владимировичем Недилько и Валентиной Владимировной Савчук. Они посетили наше мероприятие и, как сказал и.о. старосты, у местных появился хороший арсенал для эмоциональных обсуждений на полгода вперед, а возможно, и на год. Оно и неудивительно - заброшенные дома, забытая память, десятилетиями никаких культурных действ и здесь вылетает кортеж из 5 машин и устанавливает памятный знак художнику...

Люди знали о Николае Семеновиче, но советская власть вычеркнула имя художника из всех публикаций и упоминаний. В местной школе ученикам рассказывали о выдающихся Шишкине и Айвазовском, а своего уникального художника никто не вспоминал.

Семенович уехал в Аргентину после окончания Второй мировой войны, затем переехал в США. Он писал из Нью-Йорка в Ющенковку, но родственникам отдали только два письма (письма были вскрыты). В письмах Недилько сравнивал дома обычных американцев с домами ющенковковцев... Конечно, это был огромный контраст.

Посетили могилы брата и сестры Николая Семеновича - Владимира и Надежды. Нашли место, где стоял старый дом, в котором родился и вырос художник. Племянники вспомнили о Николае Семеновиче: как он приезжал на этюды в 1930-е годы в родную Ющенковку, рисовал местные пейзажи, в доме деда Иосифа (муж сестры Надежды) висели картины работы Недилько.

Ученик Федора Кричевского и Михаила Бойчука прославил Украину своими персональными выставками в США, где получил имя "Украинский Ван Гог".