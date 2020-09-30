Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:05361

На Сумщине открыта уникальная арт-локация

Пропагандист арт-истории родного края и популяризатор искусства и художник Константин Аленинский порадовал земляков еще одной новинкой.

 "Еще одна уникальная местность Сумщины открыта миру туристов! Арт-локация "Ющенковка" (с. Байрак Липоводолинской ОТГ) - место рождения украинского-американского художника Николая Недилько (1902 - 1979). Это хутор, который недавно присоединили к с. Байрак. Некоторое время он назывался Навроцкая. Берестовская общеобразовательная школа продолжает удивлять. Ученики 11-го класса этой школы вместе с преподавателями (Алексей и Нина Шеденко) сделали два знака: художнику Николаю Недилько и указатель хутора. Директор школы Виктор Гречаник собственноручно вкопал знак. Помогал директору Евгений Нечипоренко со своей легендарной Лопатой (уже с большой буквы - потому что эта лопата, как мы шутили, сейчас делает больше, чем все чиновники культуры Сумской области. Это уже пятый знак!). Установка прошла под град и ливень, но в конце появилось солнышко и мы до сих пор приятно успели пообщаться и поели вкусной Берестовской каши.

Познакомились с племянниками Николая Недилько - Анатолием Владимировичем Недилько и Валентиной Владимировной Савчук. Они посетили наше мероприятие и, как сказал и.о. старосты, у местных появился хороший арсенал для эмоциональных обсуждений на полгода вперед, а возможно, и на год. Оно и неудивительно - заброшенные дома, забытая память, десятилетиями никаких культурных действ и здесь вылетает кортеж из 5 машин и устанавливает памятный знак художнику...

Люди знали о Николае Семеновиче, но советская власть вычеркнула имя художника из всех публикаций и упоминаний. В местной школе ученикам рассказывали о выдающихся Шишкине и Айвазовском, а своего уникального художника никто не вспоминал.

Семенович уехал в Аргентину после окончания Второй мировой войны, затем переехал в США. Он писал из Нью-Йорка в Ющенковку, но родственникам отдали только два письма (письма были вскрыты). В письмах Недилько сравнивал дома обычных американцев с домами ющенковковцев... Конечно, это был огромный контраст.

Посетили могилы брата и сестры Николая Семеновича - Владимира и Надежды. Нашли место, где стоял старый дом, в котором родился и вырос художник. Племянники вспомнили о Николае Семеновиче: как он приезжал на этюды в 1930-е годы в родную Ющенковку, рисовал местные пейзажи, в доме деда Иосифа (муж сестры Надежды) висели картины работы Недилько.

Ученик Федора Кричевского и Михаила Бойчука прославил Украину своими персональными выставками в США, где получил имя "Украинский Ван Гог".

Досуг Николай Недилько
view counter

Статьи

Як працюють сумські комунальні підприємства
Вчера 18:37
«НАШ КРАЙ»: Громади повинні отримувати справедливу компенсацію за видобуток нафти та газу на їхній землі
Вчера 17:04
Володимир Лободін: «Буду ефективним мером, який бере на себе відповідальність за розвиток нашого міста»
Вчера 09:04
Протиепідемічні заходи під час організації та проведення виборів
20.10.2020 16:13
«НАШ КРАЙ»: Забезпечимо справедливу плату за оренду земельного паю!
20.10.2020 15:41
Субсидии: что меняется в новом сезоне?
20.10.2020 10:49
На Сумщину крокують місцеві вибори: кого обираємо і що вони можуть
19.10.2020 21:38
Юрій Бова, тростянецький міський голова: Якщо вийшло у Тростянці – вийде і в Сумах
19.10.2020 12:15
«НАШ КРАЙ»: Підтримаємо нашого виробника – збільшимо робочі місця
16.10.2020 17:46
Нацбанк назвал ТОП-3 мошеннических схем в Украине
16.10.2020 17:33
«НАШ КРАЙ»: влада капітулює перед коронавірусом
15.10.2020 17:59
Священник с Сумщины пережил четыре пожара, сменил два патриархата и играет на ударных
15.10.2020 09:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.