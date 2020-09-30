Сумской вуз энергомодернизируют в рамках пилотного проекта 20 октября состоялось совместное совещание группы управления и поддержки проекта энергомодернизации украинских университетов с участием замминистра образования и науки Игоря Гарбарука, представителей Министерства финансов Украины, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Северной экологической корпорации (НЕФКО).

Проект предусматривает энергоаудит и реконструкцию более 200 зданий в 21 университете (7 университетов в первой фазе и четырнадцать - второй), а также создание и укомплектование современным оборудованием учебных корпусов и общежитий.

«Сейчас уже подписано 7 соглашений о передаче средств займа с участниками первой фазы проекта. Финансирование университетов начнется в первой половине 2021 года. Сегодня нами согласованы основные параметры тех проектов, которые будут получать средства", - отметил Игорь Гарбарук.

Здания университетов, вошедших в проект, имеют устаревшие системы вентиляции, тепло- и энергообеспечения. Это приводит к чрезмерным затратам и неэффективному использованию энергоресурсов.

Общий бюджет проекта составляет почти 160 млн. евро. Это инвестиции в мероприятия по энергоэффективности, включающие модернизацию (санацию) зданий, их тепловые и электрические системы.

Среди университетов первой фазы проекта «Высшее образование Украины» один наш представитель - Сумской госуниверситет.