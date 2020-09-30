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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13385

В Сумах хотят начать массовое тестирование населения на COVID-19

На сессии Сумского горсовета сегодня, 21 октября, депутаты проголосовали за решение «О принятии неотложных мер во время карантина по предотвращению распространения на территории Сумской городской территориальной громады острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2».

Этим решением депутаты поручили горотделу здравоохранения срочно организовать массовое тестирование населения на COVID-19, для чего закупить за бюджетные средства еще 8 иммуноферментных анализаторов и 3 новых ПЦР-лаборатории. В первую очередь должно быть проведено тестирование лиц, находящихся в зоне высокого риска заражения (медработники, провизоры, учителя, продавцы супермаркетов, работники АЗС и т.д.), а также организован свободный доступ к тестированию всем желающим.

Кроме того, горздрав должен проработать вопрос увеличения количества койко-мест для лечения больных коронавирусной инфекцией в медучреждениях на территории Сумской городской ТГ. А также - срочно, до 26 октября, провести расчеты и внести на рассмотрение горсовета вопрос о выделении из горбюджета средств на полное обеспечение медработников средствами индивидуальной защиты; дополнительное (к государственному) ежемесячное премирование медработников в размере должностного оклада; обеспечение лекарственными средствами всех медучреждений, которые предоставляют помощь больным с COVID-19 - как амбулаторным, так и стационарным.

Горздрав должен будет ежемесячно отчитываться перед депутатским корпусом о выполнении этого решения.

 
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