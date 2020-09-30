Сумы выделят 630 тысяч областному госпиталю для ветеранов 21 октября депутаты Сумского горсовета на последней в своей каденции сессии поддержали запрос своего коллеги Владимира Чепика о выделении из горбюджета субвенции областному госпиталю для ветеранов.

Напомним, что на базе госпиталя планируется развернуть дополнительные койки для лечения больных с коронавирусной инфекцией, так как в городских медучреждениях мест уже нет. Но поскольку это учреждение совсем другого профиля, для лечения больных с COVID-19 ему нужно закупить дополнительное оборудование. И несмотря на то, что госпиталь для ветеранов – областного подчинения, очевидно, что госпитализировать на ковидные койки туда будут в основном жителей Сумской территориальной громады, то есть – Сум и близлежащих сел. Поэтому администрация госпиталя обратилась к депутатам горсовета с просьбой выделить деньги закупку оборудования – 630 тыс. грн.

Депутаты единогласно поддержали такое решение.