В Бездрике внучка обворовала родную бабушку За помощью в полицию Сумского отдела полиции обратилась 74-летняя жительница с. Бездрик.

Она рассказала, что у нее исчезли золотые украшения. Участковые офицеры полиции установили, что золотое кольцо и цепочку с крестиком украла ее 17-летняя внучка. Едва увидев сотрудников полиции в доме, девушка сразу призналась в содеянном и рассказала, что все похищенное она уже успела сдать в ломбард, а на заработанные таким образом деньги купила себе новый мобильный телефон.

По данным фактам полицейские открыли уголовные производства по ст.185 УК Украины (кража), сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.