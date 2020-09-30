В центре Сум активиста облили зеленкой Случилось это сегодня, 21 октября, на улице Соборной возле памятника Шевченко около 16.50.

Как сообщил пострадавший, волонтер Егор Еременко, который сейчас находится в травмпункте офтальмологического отделения, вчера он написал в "Фейсбуке" сообщение о кандидате на должность сумского городского головы Александра Куксу, которому задал вопрос: каким образом последний получил удостоверение участника боевых действий. Сегодня, по словам Егора Еременко, представители «Правого сектора», от которого Александр Кукса баллотируется в мэры города, пригласили его на встречу к памятнику Шевченко, сообщает Sumy.Today.

«Всего их было пятеро. Среди них - Александр Кукса и Сергей Супрун. Во время встречи они брызнули в лицо слезоточивым газом и облили зеленкой. Сейчас скорая привезла меня в травмпункт офтальмологического отделения для оказания первой медицинской помощи».

Как сообщил пресс-секретарь областной полиции Владимир Крупецкий, сообщение о нападении на волонтера зарегистрировано, пока правоохранители начали проверку.

Как прокомментировал событие руководитель областной организации «Правого сектора» Сергей Супрун, относительно сообщения Егора Еременко в Фейсбуке им поступила информация, что оно было сделано на заказ определенной политической силы, поэтому они действительно назначили встречу Еременко, чтобы выяснить, зачем он так сделал.

«Мы стояли втроем разговаривали: Александр Кукса, я и Егор Еременко, когда к нам подошли трое неизвестных в масках и облили зеленкой, начали брызгать газом в нас и Егора. Этих людей мы не знаем. Что касается вопроса Егора об участии Александра Культи в боевых действиях, он был участником боев вблизи Марьинка Донецкой области в составе добровольческого отряда «Правый сектор». Кроме того, он имеет удостоверение участника Революции Достоинства, что приравнивается к участнику боевых действий», - утверждает Сергей Супрун.