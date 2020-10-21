Сумской футзалист вызван в юношескую сборную Украины

Сбор пройдет с 25 по 29 октября в Броварах.
Полностью список игроков выглядит так:
Вратари: Николай Гуйван («Ураган-2-КФО»), Артур Гринь ( «Сокол-2»)
Универсалы: Александр Дычук («Ураган»), Ростислав Семенченко («ИнБев»), Савва Лутай («Монолит-Viva Cup»), Давид Калашник (ДЮСШ «Волна»), Игорь Тимців, Ярослав Квасний, Назар Лютый (все - «Энергия»), Максим Малиновский («Кардинал-Ривне»), Артем Барабаш, Идрис Омари (оба - «Сокол-2»), Владислав Сизик («Любарт»), Александр Сметаненко (АФФК «Сумы»).
В течение УТС на юношескую сборную Украины ожидают ежедневные тренировки и товарищеский матч.