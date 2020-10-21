Сумской футзалист вызван в юношескую сборную Украины В среду, 21 октября, в адрес АФФК «Сумы» поступило письмо от Ассоциации футзала Украины, в котором говорится, что тренерский штаб юношеской сборной Украины вызывает на учебно-тренировочный сбор универсала «сумчан» Александра Сметаненко.

Сбор пройдет с 25 по 29 октября в Броварах. Полностью список игроков выглядит так: Вратари: Николай Гуйван («Ураган-2-КФО»), Артур Гринь ( «Сокол-2») Универсалы: Александр Дычук («Ураган»), Ростислав Семенченко («ИнБев»), Савва Лутай («Монолит-Viva Cup»), Давид Калашник (ДЮСШ «Волна»), Игорь Тимців, Ярослав Квасний, Назар Лютый (все - «Энергия»), Максим Малиновский («Кардинал-Ривне»), Артем Барабаш, Идрис Омари (оба - «Сокол-2»), Владислав Сизик («Любарт»), Александр Сметаненко (АФФК «Сумы»). В течение УТС на юношескую сборную Украины ожидают ежедневные тренировки и товарищеский матч.