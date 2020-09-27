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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Сумы» пробились в 1/4 финала аматорского кубка Украины

21 октября прошли ответные поединки 1/8 финала кубка Украины по футболу среди аматоров.

ФК «Сумы» в с. Байрак Липоводолинского района принимал чемпионат Луганщины «Скиф» (Шульгинка).

Игра завершилась непростой победой хозяев, которые вырвали победу в компенсированное арбитром время.

«Сумы» - «Скиф» 3:2

Голы: Куценко (3), Пааго (75), Колесник В. (90+4) - Макаренко (3, 70)

После гостевой ничьи 1:1 дальше проходят «Сумы».

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