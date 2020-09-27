«Сумы» пробились в 1/4 финала аматорского кубка Украины

ФК «Сумы» в с. Байрак Липоводолинского района принимал чемпионат Луганщины «Скиф» (Шульгинка).
Игра завершилась непростой победой хозяев, которые вырвали победу в компенсированное арбитром время.
«Сумы» - «Скиф» 3:2
Голы: Куценко (3), Пааго (75), Колесник В. (90+4) - Макаренко (3, 70)
После гостевой ничьи 1:1 дальше проходят «Сумы».
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