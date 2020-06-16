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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:26270

Зеленский сменил руководство управления СБУ в Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Салюка с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Сумской области и назначил на эту должность Руслана Григоренко.

Соответствующие указы №№ 466/2020 и 467/2020 от 21 октября опубликованы на сайте президента в среду.

Напомним: Салюк был назначен на должность руководителя облуправления СБУ указом Зеленского в марте 2020 года.

Право Руслан Григоренко СБУ

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