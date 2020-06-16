Зеленский сменил руководство управления СБУ в Сумской области

Соответствующие указы №№ 466/2020 и 467/2020 от 21 октября опубликованы на сайте президента в среду.
Напомним: Салюк был назначен на должность руководителя облуправления СБУ указом Зеленского в марте 2020 года.
В течение 24-25 сентября на территории г. Сумы и Сумского района состоятся плановые тактико-специальные антитеррористические учения....
СБУ задокументировала механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни миллионов гривен поставщиками минудобрений из РФ. Обыски прошли и в Сумской области....
Сегодня, 27 июня, Служба безопасности Украины сообщила о якобы разоблачении сделки, по которой одна из больниц в Сумах не получила...
Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн гривен....
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве, Львовской, Черниговской, Одесской и Сумской областях, которой руководили из Российской...