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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:33187

Трое сумских футзалистов заразились коронавирусом

Поэтому матч АФФК «Сумы» - «Энергия» перенесен на резервный день.

Встреча 10-го тура Экстра-лиги между АФФК «Сумы» и львовской «Энергию», который должен был состояться в эти выходные, перенесен на резервный день в связи с карантинными ограничениями. Трое игроков нашей команды заболели коронавирусом, поэтому, согласно медицинскому протоколу, матч не может состояться.

Напомним, встреча 9-го тура, в которой подопечные Ивана Скицко должны были принимать киевский «ХИТ», также перенесен на резервный день.

Спорт АФФК Сумы Коронавирус Футзал

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