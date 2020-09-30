Трое сумских футзалистов заразились коронавирусом

Встреча 10-го тура Экстра-лиги между АФФК «Сумы» и львовской «Энергию», который должен был состояться в эти выходные, перенесен на резервный день в связи с карантинными ограничениями. Трое игроков нашей команды заболели коронавирусом, поэтому, согласно медицинскому протоколу, матч не может состояться.
Напомним, встреча 9-го тура, в которой подопечные Ивана Скицко должны были принимать киевский «ХИТ», также перенесен на резервный день.
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