Трое сумских футзалистов заразились коронавирусом Поэтому матч АФФК «Сумы» - «Энергия» перенесен на резервный день.

Встреча 10-го тура Экстра-лиги между АФФК «Сумы» и львовской «Энергию», который должен был состояться в эти выходные, перенесен на резервный день в связи с карантинными ограничениями. Трое игроков нашей команды заболели коронавирусом, поэтому, согласно медицинскому протоколу, матч не может состояться.

Напомним, встреча 9-го тура, в которой подопечные Ивана Скицко должны были принимать киевский «ХИТ», также перенесен на резервный день.