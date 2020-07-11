Шосткинский боксер Иван Редкач выиграл 150 тыс. долларов, поставив против Ломаченко Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) сделал ставку на поражение 32-летнего украинского боксера Василия Ломаченко от 23-летнего американца Теофимо Лопеса.

Видео с пачками денег боксер опубликовал на своей странице в инстаграм. На видео Редкач показал 15 стопок 100-долларовых купюр.

«Я никогда не делал подобных ставок на бокс ни на один матч, но 17 октября мне очень захотелось поставить эти деньги. Я собираюсь потратить их на экипировку молодым бойцам спортивной школы-интерната БВУФК, где я начинал свою боксерскую карьеру. Всем хорошего настроения! Спасибо за хороший бой, Теофимо», - написал Редкач.

Перед поединком Ломаченко - Лопес Редкач сообщил, что поставил 25 000 долларов на победу Теофимо.

Бой Ломаченко - Лопес состоялся в ночь с 17 на 18 октября. Теофимо выиграл бой убедительным решением судей 119:109, 117:111, 116:112. 23-летний Лопес стал самым молодым абсолютным чемпионом мира по боксу.