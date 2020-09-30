В Сумах провели акцию с требованием легализовать медицинский каннабис Сегодня, 21 октября, на площади Независимости в Сумах собрались участники всеукраинской акции «Имеем право на медицинский каннабис».

Участники требовали от властей принять законопроект о легализации медицинского каннабиса, чтобы больные, у которых хронический болевой синдром, могли использовать медицинский каннабис законно, пишет Суспільне.

«По статистике - более 2-х миллионов украинцев сейчас могли бы облегчать боль с помощью лекарств на основе каннабидиола, - рассказывает участница акции Ольга Сергиенко. – Более 50 тысяч детей в Украине больны эпилепсией. Уже есть данные, международные отзывы, что значительно улучшается состояние детей, но дети в Украине ограничены в лечении. Нужно поднимать этот вопрос, нельзя оставлять этот вопрос, потому что люди страдают».

«Можно относиться по-разному к рекреационному каннабису, но медицинский каннабис запрещать, тем более его исследования, я считаю нецелесообразно», - говорит другой участник, Владимир Гаган.

«Люди, возможно, думают, что этот вопрос может быть сфальсифицирован, какая-то будет наркомания. Нет, мы говорим о вопросах медицинского каннабису. Уже давно были проведены исследования, что каннабис не является тем, что вызывает зависимость. Из этого можно сделать лекарство, это необходимость», - рассказала соорганизатор акции София Маус.

Акция - всеукраинская. Кроме Сум, прошла в Одессе, Харькове, Луцке, Житомире, Полтаве, Львове, Тернополе, Черновцах, Днепре, Мариуполе и Чернигове.