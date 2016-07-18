В Сумах распространяют черный пиар на мэра Сегодня, 22 октября, по городу появились расклеенные листовки против «команды Лысенко».

Фото с остановки на пр. Лушпы выложила сумчанка Ксения Усенко.

«В даному випадку я а ні за "ваших", а ні за "наших". Я розумію: "чорний піар" і так далі... Але ті, хто понаклеював цю дурню на новенькій зупинці громадського транспорту, потім, я так розумію, її віддерати не збирається? І чого ж ви не підписалися на цих вельми змістовних агітках? Хотілося б знати, кому за це сміття дякувати!» - написала она.

На листовках написано: «Робимо місто з плитки», «Розкрадаємо бюджет», «Руйнуємо транспортну систему» с подписью «Команда Лисенка».