В Сумах распространяют черный пиар на мэра

Фото с остановки на пр. Лушпы выложила сумчанка Ксения Усенко.
«В даному випадку я а ні за "ваших", а ні за "наших". Я розумію: "чорний піар" і так далі... Але ті, хто понаклеював цю дурню на новенькій зупинці громадського транспорту, потім, я так розумію, її віддерати не збирається? І чого ж ви не підписалися на цих вельми змістовних агітках? Хотілося б знати, кому за це сміття дякувати!» - написала она.
На листовках написано: «Робимо місто з плитки», «Розкрадаємо бюджет», «Руйнуємо транспортну систему» с подписью «Команда Лисенка».
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