На Сумщине 221 новый случай коронавируса, в Украине - антирекорд На утро 22 октября в Сумской области уже 9730 случаев заболевания COVID-19.

За среду подтвердился диагноз у 221 человека. Выздоровело 55 человек, - всего 2882. Умер 1, - всего 142. Продолжают болеть 6706.

В Украине очередной антирекорд – 7053 случаев заболевания за сутки, - всего 322879. Выздоровело 2679, - всего 134898. Умерло 116 человек, всего – 6043. Лечатся 181938.