На Сумщине 221 новый случай коронавируса, в Украине - антирекорд

За среду подтвердился диагноз у 221 человека. Выздоровело 55 человек, - всего 2882. Умер 1, - всего 142. Продолжают болеть 6706.
В Украине очередной антирекорд – 7053 случаев заболевания за сутки, - всего 322879. Выздоровело 2679, - всего 134898. Умерло 116 человек, всего – 6043. Лечатся 181938.
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