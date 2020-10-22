На Сумщине 9730 случаев COVID-19: подробности По состоянию на 22 октября в Сумской области 9730 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 221 человека (Сумы - 146, Шостка - 9, Конотоп – 11, Ахтырка - 2, Глухов - 1, Лебедин - 5, Белопольский р-н - 6, Конотопский р-н - 2, Краснопольский р-н - 1, Ахтырский р-н - 2, Путивльский р-н - 1, Сумской р-н - 25, Тростянецкий р-н - 10).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 142 летальных случая, из них 1 - за прошедшие сутки (Ахтырский р-н).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2882 человека, из них за минувшие сутки - 55 (Сумы).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 6373 случая заболевания, в Сумском районе - 708, Белопольский район - 266, Бурынский район - 47, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 60, Глуховский район – 31, г. Конотоп - 436, Конотопский район - 83, Краснопольский р-н - 77, Кролевецкий район - 129, г. Лебедин - 219, Лебединский р-н - 36, Липово-Долинский р-н - 8, Недригайловский район - 135, г. Ахтырка - 228, Ахтырский р-н - 64, Путивльский район – 24, г. Ромны - 260, Роменский район - 105, Середина-Будский р-н - 44, Тростянецкий район - 142, г. Шостка - 216, Шосткинский р-н – 20, Ямпольский р-н - 16.