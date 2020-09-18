Кому в Сумах сегодня отключат воду? Для проведения аварийно-ремонтных работ в распределительной камере на линии диаметром 600 мм на территории Лучанской насосной станции сегодня, 22 октября, в 10:00 будет приостановлена работа.

Во время проведения работ без водоснабжения останутся дома по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул. Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и прилегающих к ним улиц, а также урочища Барановка.

После завершения работ подачу воды с нормальным технологическим давлением будет восстановлено, сообщили в КП «Горводоканал».