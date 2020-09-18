Кому в Сумах сегодня отключат воду?

Во время проведения работ без водоснабжения останутся дома по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул. Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и прилегающих к ним улиц, а также урочища Барановка.
После завершения работ подачу воды с нормальным технологическим давлением будет восстановлено, сообщили в КП «Горводоканал».
Для проведения аварийно-ремонтных работ в распределительной камере на территории Лучанского водозабора, сегодня, 5 октября, в 23:00 будет временно приостановлена работа...
В четверг, 1 октября, в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети по ул. Труда, 31 КП «Горводоканал» приостановит...
Для проведения аварийно-ремонтных работ на линии диаметром 200 мм по ул. Солнечная и ул. Анновская с. Анновка завтра, 25 сентября,...
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 23 сентября....
В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на ул. Михаила Кощия....