Как выглядит обещанный детсад на Эспланаде прямо сейчас (видео)

Видео с окрестной многоэтажки выложила в Фейсбуке сумчанка Марина Мороз.
Забор и начало котлована, вот и все, что есть.
Напомним: ДПТП «Сумбудпроект» показало проект будущего садика, но дальше дело не пошло, депутаты не согласовали его строительство.
ДПТП «Сумбудпроект» на своей странице в Фейсбуке разместило эскизный проект детсада, который планируется в районе «Эспланада»....
Члены планово-бюджетной депутатской комиссии Сумского горсовета не согласовали проектирование детсада на Эспланаде за счет паевых взносов АО «Сумбуд»....
Пока поставили только забор....