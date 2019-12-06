Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:39256

Как выглядит обещанный детсад на Эспланаде прямо сейчас (видео)

Детсад на Эспланаде в Сумах, который обещали начать строить еще в прошлом году, так и остался обещаниями.

Видео с окрестной многоэтажки выложила в Фейсбуке сумчанка Марина Мороз.

Забор и начало котлована, вот и все, что есть.

Напомним: ДПТП «Сумбудпроект» показало проект будущего садика, но дальше дело не пошло, депутаты не согласовали его строительство.

Общество Детсад на Эспланаде

По тематике

«Сумбуд» показал проект детсада на Эспланаде
08.04.2020 14:22

«Сумбуд» показал проект детсада на Эспланаде

ДПТП «Сумбудпроект» на своей странице в Фейсбуке разместило эскизный проект детсада, который планируется в районе «Эспланада»....

23.12.2019 11:07

Детсад на Эспланаде застопорился

Члены планово-бюджетной депутатской комиссии Сумского горсовета не согласовали проектирование детсада на Эспланаде за счет паевых взносов АО «Сумбуд»....

В Сумах объявили о начале строительства детсада на Эспланаде
06.12.2019 10:08

В Сумах объявили о начале строительства детсада на Эспланаде

Пока поставили только забор....

view counter

Статьи

Як працюють сумські комунальні підприємства
Вчера 18:37
«НАШ КРАЙ»: Громади повинні отримувати справедливу компенсацію за видобуток нафти та газу на їхній землі
Вчера 17:04
Володимир Лободін: «Буду ефективним мером, який бере на себе відповідальність за розвиток нашого міста»
Вчера 09:04
Протиепідемічні заходи під час організації та проведення виборів
20.10.2020 16:13
«НАШ КРАЙ»: Забезпечимо справедливу плату за оренду земельного паю!
20.10.2020 15:41
Субсидии: что меняется в новом сезоне?
20.10.2020 10:49
На Сумщину крокують місцеві вибори: кого обираємо і що вони можуть
19.10.2020 21:38
Юрій Бова, тростянецький міський голова: Якщо вийшло у Тростянці – вийде і в Сумах
19.10.2020 12:15
«НАШ КРАЙ»: Підтримаємо нашого виробника – збільшимо робочі місця
16.10.2020 17:46
Нацбанк назвал ТОП-3 мошеннических схем в Украине
16.10.2020 17:33
«НАШ КРАЙ»: влада капітулює перед коронавірусом
15.10.2020 17:59
Священник с Сумщины пережил четыре пожара, сменил два патриархата и играет на ударных
15.10.2020 09:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.