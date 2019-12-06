Как выглядит обещанный детсад на Эспланаде прямо сейчас (видео) Детсад на Эспланаде в Сумах, который обещали начать строить еще в прошлом году, так и остался обещаниями.

Видео с окрестной многоэтажки выложила в Фейсбуке сумчанка Марина Мороз.

Забор и начало котлована, вот и все, что есть.

Напомним: ДПТП «Сумбудпроект» показало проект будущего садика, но дальше дело не пошло, депутаты не согласовали его строительство.