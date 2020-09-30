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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:31408

Зимнее время в 2020 году: когда переводим часы

Во многих странах мира в 2020 году дважды в год переводят время на часах: весной с зимнего на летнее (на час вперед), а осенью наоборот - с летнего на зимнее (на один час назад).

Всего же перевод часов 2020 происходит в 71 стране мира, включая Украину, страны ЕС, Литву, Эстонию, Латвию, Израиль, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Мексику, Иран и другие.

Часы в 2020 году не переводят: Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Грузия, РФ, Китай, Южная Корея, Монголия, Индия, Япония, Бразилия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Мальдивы, Венесуэла и другие (всего 178 стран).

Итак, украинцы, переведут часы в последнее воскресенье октября - с 24 на 25 октября 2020 года в 04:00. Стрелки переводятся на час назад!

В нашей стране часы переводят  согласно постанoвлению Кабинета министров Украины № 509 oт 13.05.1996 "О порядке исчисления времени нa территории Украины".

Отметим, что идея искусственно манипулировать временем принадлежит американскому ученому, политику, дипломату, изобретателю Бенджамину Франклину. В 1784 году он предложил увеличить световой день с целью сокращения расходов на электроэнергию.

Критики летнего времени говорят о негативном влиянии перевода часов на здоровье людей и указывают на то, что экономическая польза летнего времени не доказана.

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