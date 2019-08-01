Отмечаем три года «велодорожке» на Прокофьева (фото)

К сожалению, за три года городские власти не удосужились ни установить знаки «Велодорожка», ни сделать ее непрерывной, так как она постоянно прерывается перемонтированными дорогами. Мэр Сум Александр Лысенко еще в 2018 году обещал все исправить, но его хватило только на первый перекресток ближе к ул. Харьковской. Дальше же просто мрак…
Сегодня, 9 июня, во время аппаратного совещания в мэрии...
Об этом на своей странице написал глава общественного совета при исполкоме Сумского горсовета Олег Павленко....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создать транспортную сеть велодорожек!»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создать транспортную сеть велодорожек!»....
Обещали справить за неделю, заканчивается третья....