Отмечаем три года «велодорожке» на Прокофьева (фото) Три года назад в Сумах на ул. Прокофьева появилась якобы велодорожка, совмещенная с тротуаром.

К сожалению, за три года городские власти не удосужились ни установить знаки «Велодорожка», ни сделать ее непрерывной, так как она постоянно прерывается перемонтированными дорогами. Мэр Сум Александр Лысенко еще в 2018 году обещал все исправить, но его хватило только на первый перекресток ближе к ул. Харьковской. Дальше же просто мрак…