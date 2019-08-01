Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2671

Отмечаем три года «велодорожке» на Прокофьева (фото)

Три года назад в Сумах на ул. Прокофьева появилась якобы велодорожка, совмещенная с тротуаром.

К сожалению, за три года городские власти не удосужились ни установить знаки «Велодорожка», ни сделать ее непрерывной, так как она постоянно прерывается перемонтированными дорогами. Мэр Сум Александр Лысенко еще в 2018 году обещал все исправить, но его хватило только на первый перекресток ближе к ул. Харьковской. Дальше же просто мрак…

Общество Велодорожки

По тематике

Мэр Сум вспомнил о велодорожках
09.06.2020 08:16

Мэр Сум вспомнил о велодорожках

Сегодня, 9 июня, во время аппаратного совещания в мэрии...

В Сумах общественники обсуждают концепцию развития велоинфраструктуры города
14.05.2020 08:48

В Сумах общественники обсуждают концепцию развития велоинфраструктуры города

Об этом на своей странице написал глава общественного совета при исполкоме Сумского горсовета Олег Павленко....

В мэрии знают, что в Сумах мало велодорожек, но больше делать их не собираются
18.03.2020 11:16

В мэрии знают, что в Сумах мало велодорожек, но больше делать их не собираются

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создать транспортную сеть велодорожек!»....

Сумчане голосуют за велодорожки
21.01.2020 16:30

Сумчане голосуют за велодорожки

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создать транспортную сеть велодорожек!»....

Сумские коммунальщики не доделали недовелодорожку на Прокофьева
01.08.2019 14:01

Сумские коммунальщики не доделали недовелодорожку на Прокофьева

Обещали справить за неделю, заканчивается третья....

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Отмечаем три года «велодорожке» на Прокофьева (фото)
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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