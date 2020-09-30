В Сумах троллейбус остановил движение из-за ДТП Троллейбус №222, следовавшего до момента столкновения по маршруту №1, прекратил движение до завершения оформления инцидента работниками полиции.

Авария произошла сегодня, 22 октября, около полудня. По предварительной информации, водитель грузовика не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с легковушкой, которая в свою очередь «догнала» троллейбус. Коммунальный транспорт получил незначительные механических повреждений, а вот «Chevrolet» досталось изрядно. Подробности и обстоятельства на месте вместе с правоохранителями выясняет инженер по безопасности движения КП СГС «Электроавтотранс».