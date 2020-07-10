Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50291

Сумские пограничники задержали волынянина, который находился в розыске

Гражданина Украины, который находился в розыске, задержали пограничники Сумского отряда недалеко от границы с Россией.

Информацию о нахождении в пограничные неизвестного пограничники получили от участкового инспектора пограничной службы. Группа реагирования, которая немедленно выехала для проверки информации, на окраине населенного пункта Родионовка, в нескольких сотнях метров от границы, обнаружила мужчину. Во время выяснения цели пребывания в приграничье тот объяснил правоохранителям, что он приехал с целью якобы приобретение частного дома, при этом намерение незаконно пересечь российско-украинскую границу категорически отрицал.

В ходе проведения дальнейших проверочных мероприятий пограничники установили, что мужчина из Волыни и находится в розыске за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 190 (мошенничество) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Сейчас 44-летнего разыскиваемого правонарушителя пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.

Право Пограничники

По тематике

Сумские пограничники задержали немца, который находился в розыске
20.10.2020 12:14

Сумские пограничники задержали немца, который находился в розыске

Этой ночью в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали 21-летнего мужчину, который находился в международном розыске....

На Сумщине пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в РФ
05.10.2020 17:52

На Сумщине пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в РФ

4 октября реализуя заранее полученную сотрудниками оперативно-розыскных подразделений информацию о возможной противоправной деятельности, пограничники задержали гражданина Украины, который намеревался незаконно...

Разыскиваемого Интерполом молдованина задержали сумские пограничники
21.09.2020 08:03

Разыскиваемого Интерполом молдованина задержали сумские пограничники

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который с 2013 года находится в международном розыске....

28.07.2020 16:58

Гражданин России незаконно пересек границу, чтобы попросить статус беженца в Украине (видео)

27 июля недалеко от пункта пропуска «Юнаковка» на Сумщине, группа реагирования пограничников обнаружила 45-летнего гражданина России....

Сумські прикордонники про порядок використання малих літальних апаратів в прикордонні
10.07.2020 10:14

Сумські прикордонники про порядок використання малих літальних апаратів в прикордонні

Сумський прикордонний загін продовжує інформувати громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань....

Новости

На Сумщине 9730 случаев COVID-19: подробности
Сегодня 09:11
На Сумщині 188 нових випадків COVID-19
Вчера 10:08
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
На Сумщине поймали браконьеров, которые наловили рыбы на 200 тыс. грн
Сегодня 14:04
В Тростянце спасатели ликвидировали возгорание трансформатора
Сегодня 13:40
На Сумщине возгорание торфяников тушат 33 пожарных
Сегодня 13:22
На Сумщине будут судить мужчину, который взял женщину в заложники и заставил залезть в багажник
Сегодня 13:16
В Сумах грузовик на переходе сбил насмерть пешехода (видео)
Сегодня 13:14
Сумским коммунальщикам купили дезинфицирующий генератор холодного тумана
Сегодня 13:02
Сумские пограничники задержали волынянина, который находился в розыске
Сегодня 12:50
В Сумах троллейбус остановил движение из-за ДТП
Сегодня 12:44
Сумы выделят 630 тысяч областному госпиталю для ветеранов
Сегодня 12:15
view counter

Статьи

5 вагомих причин проголосувати за «Наш край» у всіх бюлетенях!
Сегодня 13:30
Скоро на Сумщині розпочнеться осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах!
Сегодня 13:09
Холодні батареї? Немає газу? Як захистити права споживачів комунальних послуг?
Сегодня 11:25
Спалювання опалого листя та сухої трави – небезпека для життя, здоров’я людини та довкілля
Сегодня 11:06
Рецепт від служби зайнятості: 10 заповідей шукача роботи
Сегодня 10:59
Як працюють сумські комунальні підприємства
Вчера 18:37
«НАШ КРАЙ»: Громади повинні отримувати справедливу компенсацію за видобуток нафти та газу на їхній землі
Вчера 17:04
Володимир Лободін: «Буду ефективним мером, який бере на себе відповідальність за розвиток нашого міста»
Вчера 09:04
Протиепідемічні заходи під час організації та проведення виборів
20.10.2020 16:13
«НАШ КРАЙ»: Забезпечимо справедливу плату за оренду земельного паю!
20.10.2020 15:41
Субсидии: что меняется в новом сезоне?
20.10.2020 10:49
На Сумщину крокують місцеві вибори: кого обираємо і що вони можуть
19.10.2020 21:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.