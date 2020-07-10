Сумские пограничники задержали волынянина, который находился в розыске Гражданина Украины, который находился в розыске, задержали пограничники Сумского отряда недалеко от границы с Россией.

Информацию о нахождении в пограничные неизвестного пограничники получили от участкового инспектора пограничной службы. Группа реагирования, которая немедленно выехала для проверки информации, на окраине населенного пункта Родионовка, в нескольких сотнях метров от границы, обнаружила мужчину. Во время выяснения цели пребывания в приграничье тот объяснил правоохранителям, что он приехал с целью якобы приобретение частного дома, при этом намерение незаконно пересечь российско-украинскую границу категорически отрицал.

В ходе проведения дальнейших проверочных мероприятий пограничники установили, что мужчина из Волыни и находится в розыске за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 190 (мошенничество) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Сейчас 44-летнего разыскиваемого правонарушителя пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.