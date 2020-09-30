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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание гаража

21 октября в 17:54 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Соборная в г. Конотоп.

О пожаре сообщила хозяйка, которая, выйдя на улицу, увидела дым. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что огнем охвачены стены и потолок по всей площади и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части постройки.

В 18:03 возгорание локализовали, а в 18:18 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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