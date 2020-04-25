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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02343

Сумским коммунальщикам купили дезинфицирующий генератор холодного тумана

Для дезинфекции больниц, детсадов, школ и жилищного фонда у КП «Сумитеплоэнергоцентраль» появился дезинфицирующее генератор холодного тумана.

Впервые дезинфекцию с помощью нового прибора провели в детском саду «Золотой петушок».

По словам дезинфектора Андрея Катрича, обработка с помощью холодного тумана - один из самых результативных способов санации. Аппарат позволяет добиться отличных результатов - раствор проникает в мельчайшие щели, обрабатывая даже те участки помещения, куда затруднен доступ.

Также важно то, что дезинфекция таким способом абсолютно безопасна для здоровья людей, кроме того она не вредит растениям, поэтому отлично подходит для санации жилых помещений.

«Дезинфекция с помощью этого оборудования будет более эффективной, чем с помощью обычного распылителя дезсредства - это стопроцентная отделка помещения от бактерий и инфекционных возбудителей. Технические характеристики оборудования позволяют за короткое время обрабатывать большие площади. За один час можно провести дезинфекцию от 700 до 1000 кв. м помещения», - отметил специалист.

Общество Дезинфекция

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