На Сумщине будут судить мужчину, который взял женщину в заложники и заставил залезть в багажник Шосткинской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины, который взял женщину в заложники и заставил залезть в багажник.

Событие произошло в г. Шостка 22 сентября 2020 года. Обвиняемому позвонила знакомая и сообщила, что у нее произошел конфликт с двумя людьми, во время которого один из них якобы украл у нее кошелек. Прибыв на место, мужчина заставил сожительницу обвиняемого в похищении кошелька, которая находилась неподалеку, залезть в багажник авто, после чего все вместе они поехали за город. Более того, знакомая обвиняемого весь этот процесс снимала на видео и транслировала в одной из соцсетей. Прямой эфир незаконного лишения свободы увидела жительница Шостки, которая и сообщила об этом в полицию.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека) УК Украины. За содеянное ему грозит до 3 лет лишения свободы или лишения свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.