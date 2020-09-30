На Сумщине возгорание торфяников тушат 33 пожарных Около 24 га, где расположены торфяники, продолжают гореть на Путивльщине четвертую неделю.

Для ликвидации пожара привлечено 33 человека и около 12 единиц техники. Сегодня работу проконтролировал глава Сумской ОГА роман Грищенко.

Напомним, что площадь горения торфяников и сухой травы возле с. Волынцево Путивльского района составляет около 24 гектаров. Ближайшая расстояние до населенного пункта от пожара - 5 км. Сейчас проводятся работы по ликвидации скрытых очагов горения, а также осуществляется контроль за недопущением распространения пожара на большие площади. Этот контроль осуществляют местные пожарные команды и подразделения управления ГСЧС.