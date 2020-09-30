В Тростянце спасатели ликвидировали возгорание трансформатора 21 октября в 19:20 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании трансформатора на территории местного агропредприятия по ул. Гришина в г. Тростянец.

О пожаре сообщил работник предприятия, который увидел дым и пламя. На место происшествия был направлен дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен трансформатор, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные здания.

В 19:34 возгорание локализовали, а в 19:43 - используя первичные средства пожаротушения, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.