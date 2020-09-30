На Сумщине поймали браконьеров, которые наловили рыбы на 200 тыс. грн Трех злоумышленников «на горячем» застали на территории Национального природного парка, где они незаконно занимались рыбным промыслом.

Во время совместной ночной отработки на территории заповедника вблизи села Боровичи Середина-Будского района на реке Свига полицейские и начальник службы безопасности Национального природного парка «Деснянско-Старогутский» заметили на воде двух рыбаков, которые занимались незаконным выловом рыбы. Еще один правонарушитель ждал их на берегу. Правоохранители дождались, пока мужчины закончат свое дело, и уже на дороге остановили их автомобиль.

В машине находилось двое шосткинцев - 50 и 40 лет, а также 52-летний боровичанин. Во время общения с ними правоохранители заметили в салоне их автомобиля запрещенеое законом орудия лова биоресурсов - электроудочку, и мешок с рыбой. Впрочем, осмотреть свою машину они запретили.

Мужчин вместе с автомобилем доставили в Середина-Будское отделение полиции.

«В рамках открытого уголовного производства был проведен санкционированный обыск автомобиля правонарушителей, - рассказывает Сергей Титенко, начальник Середина-Будского отделение полиции. - Во время него было изъято электроудочку, незарегистрированное охотничье ружье с 28 патронами к нему и 1192 штуки рыбы различных пород: щука, плотва, вьюн, окунь и др. Общий ущерб, нанесенный окружающей среде составил почти 200 тыс. гривен».

По факту незаконного лова биоресурсов в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 249 Уголовного кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, мужчинам предстоит возместить нанесенный государству и окружающей среде ущерб, заплатив в казну немалые средства. Впрочем, последнее слово в этом деле остается за судом.

Относительно изъятого незарегистрированного охотничьего оружия - полицейские также решают вопрос о привлечении к ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.