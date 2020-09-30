Избирательные участки в Сумах получили средства защиты на 300 тыс. гривен Им выдавали маски, перчатки и все остальное из того, с чем они должны принимать избирателей в день выборов - 25 октября, чтобы выполнить требования карантина.

Всего в Сумах будут работать 135 участковых комиссий. Их потребности - почти 25 тыс. масок и защитных экранов, около 5 тыс. перчаток и 280 литров средства для дезинфекции, пишет Суспільне.

Маски, термометр, перчатки, скотч для того, чтобы делать разметки для людей, полотенца выдавали 21 октября в территориальной избирательной комиссии на площади Независимости, 2. Также - канцелярию, которую закупали отдельно. Забирают ящики и мешки по два человека. Это – глава и секретарь комиссии.

«Растянутый очень процесс. Получили сегодня только канцтовары, во что будем упаковывать. Еще не смотрели. Расписались - и все. Списки избирателей уточнены - сегодня, можем - завтра и в пятницу получить, тогда вместе с бюллетенями, и остальные боксы», - говорит председатель УИК Елена Пигуль.

Член УИК Дмитрий Захарченко говорит: все это сложно транспортировать.

«Выдали какие-то маски, папки, тетради. Я предложил вызвать такси, но не хотят. Говорят: будем добираться сами, своими ногами. Никто не выделил средства, чтобы нас довезли и донесли все это», - говорит он.

Должны получить подобные пакеты представители 135 участковых комиссии.

«Все это закупает власть, передает нашей территориальной комиссии. Аптечку они также сформировали. Сегодня наши участковые комиссии получат ее. Рассчитывали маски на количество членов комиссий», - сказала заместитель главы Сумской городской ТИК Лариса Симоненко.

По ее словам, на средства защиты городской совет потратил почти 300 тыс. гривен.

Ситуацию с наличием средств защиты работников на выборах неделю назад мониторила гражданская сеть "ОПОРА".

«Проверка не очень положительно закончилась. Конотопская городская ТИК нам сообщила, что им передали. Там исполком отдельным решением выделил средства. В решении указано, что они часть должны вернуть, неиспользованную. Им также сказали вернуть защитные экраны», - говорит координатор наблюдения гражданской сети "ОПОРА" за выборами на Сумщине Ольга Коренева.

По ее словам, не совсем понятно, как это будет происходить.

«Поскольку главы комиссии говорила, что там не только об экранах идет речь, но и защитных костюмах, которые должны утилизироваться», - добавила она.

Также Коренева рассказала, какая ситуация на других ТИК.

«По другим ТИК нам сказали, что, если они и имеют средства личной защиты, то они закуплены за личные средства. В УИК речь об этом вообще не шла. По состоянию на 21 октября большинство нам пообещала, что им что-то должны выделить», - отметила она.

Ситуацию с возвращением средств защиты прокомментировал Конотопский городской голова Артем Семенихин.

«Речь идет о возвращении многократных защитных экранов, которые стоят нормальных денег. Мы за них заплатили из бюджета, чтобы в дальнейшем использовать. Это первое. И второе - речь идет о неиспользованных защитных костюмах, если будут такие. Использованные, конечно нам не нужны. Мы сказали, чтобы нам вернули неиспользованные. Их передадим медикам», - говорит он.