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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине сын до смерти избил отца молотком

В селе Поповка Конотопского района 33-летний мужчина избил своего отца, в результате чего тот скончался на следующий день.

Прибыв на вызов по указанному адресу, сотрудники полиции восстановили ход событий того дня. Оказалось, что 33-летний местный житель после длительного употребления алкогольных напитков начал ссору с отцом, во время которой схватил молоток и нанес ему несколько ударов по голове. После чего ушел, а его 68-летний отец лег отдыхать.

Лишь на следующий день один из сыновей потерпевшего заметил, что отцу стало плохо и вызвал скорую. Но медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть пожилого мужчины. Сам же правонарушитель все это время продолжал «дебоширить», ссориться с братьями и соседями.

«Сейчас следователи уже сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - комментирует ситуацию Александр Васильченко, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции.

За содеянное подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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