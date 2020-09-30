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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58120

Сумские патрульные меряют ямы на дорогах

Патрульные проводят ежегодный осенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети.

На всей территории обслуживания инспекторы отделов безопасности дорожного движения проводят осенний комиссионный осмотр автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов.

Проверка проводится с целью определения состояния эксплуатационного содержания улично-дорожной сети после окончания летнего сезона; готовности коммунально-дорожных организаций к содержанию улично-дорожной сети в зимний период и их готовность к введению ограничений, в случае наступления неудовлетворительных погодных условий; наличие и состояние стоянок и мест временного отстоя транспортных средств (на время ухудшения погодных условий в зимний период) на автомобильных дорогах государственного значения.

Полицейские фиксируют состояние покрытия проезжей части, обочин, тротуаров, наличие и состояние дорожных знаков, разметки и ограждения, а также видимость указанных технических средств организации дорожного движения. Особое внимание патрульные уделяют аварийно-опасным участкам дороги и места концентрации ДТП.

По результатам проведенного обследования инспекторами будет сформирован акт осмотра, в котором будут определены необходимые объемы ремонтных работ и меры по устранению выявленных недостатков в эксплуатационном содержании улично-дорожной сети. Также балансосодержателям будут направлены соответствующие предписания с требованием устранить выявленные недостатки.

Общество
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