В Сумах столкнулись «ГАЗель» и «скорая»

Как сообщили в управлении патрульной полиции Сумщины, авария произошла около 16.00. На месте патрульные выяснили, что столкнулись автомобили «ГАЗель» и автомобиль «скорой» помощи. «Скорая» ехала с включенными маячками, а «ГАЗель» совершала разворот. Произошло столкновение. Никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. В итоге патрульные составили админматериалы на обоих водителей: на водителя «ГАЗели» за то, что не предоставил преимущество в движении автомобилю, который ехал с включенным спецсигналом и не убедился в безопасности своего маневра, на водителя «скорой» - за то, что совершал маневры, не убедившись в безопасности. Материалы будут переданы в суд.
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