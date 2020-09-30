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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:12226

В Сумах столкнулись «ГАЗель» и «скорая»

Сегодня, 22 октября, на ул. Прокофьева произошло ДТП.

Как сообщили в управлении патрульной полиции Сумщины, авария произошла около 16.00. На месте патрульные выяснили, что столкнулись автомобили «ГАЗель» и автомобиль «скорой» помощи. «Скорая» ехала с включенными маячками, а «ГАЗель» совершала разворот. Произошло столкновение. Никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. В итоге патрульные составили админматериалы на обоих водителей: на водителя «ГАЗели» за то, что не предоставил преимущество в движении автомобилю, который ехал с включенным спецсигналом и не убедился в безопасности своего маневра, на водителя «скорой» - за то, что совершал маневры, не убедившись в безопасности. Материалы будут переданы в суд.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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