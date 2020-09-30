В Шостке открыли мемориал защитникам Украины 22 октября в парке Свободы был открыт мемориал защитникам Украины.

Здесь прошел митинг, в котором приняли участие ветераны АТО, военнослужащие, семьи погибших воинов-наших земляков, руководство города, общественность…

На памятнике начертаны имена павших героев – Василия Кондратенко, Сергея Коворотного, Ивана Евдокименко, Константина Сергиенко, Александра Ковтуна, Ярослава Бугаевского, Антона Хобы, Дмитрия Гриня. Они погибли, защищая Родину.

На митинге выступили командир 58 мотопеходной бригады им. Выговского Дмитрий Кащенко, заместитель военного комиссара Сумской области Евгений Варламов, командир в/ч 3022 Александр Желновач, участник АТО Мирослав Ляшок, командир 13-го мотопехотного батальона Максим Киричук…

К присутствующим обратились и родители погибших воинов – Светлана Кондратенко, Александр Сергиенко и Николай Евдокименко. «Захищати нашу країну пішли кращі. Не всі повернулись додому. Закінчити справу, яку розпочали вони, зобов’язані ми. Ми зобов’язані відстояти нашу самостійність… Цей пам’ятник ми збудували не тільки на пам’ять наших хлопців. Цей пам’ятник присвячується також і тим, хто захищав і захищає нашу країну на сході України», – отметил Александр Сергиенко.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять наших героїв, які пішли у вічність в зоні антитерористичної операції за нашу рідну Україну», – сказал на митинге мэр Николай Нога.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших воинов. Прозвучал троекратный воинский салют. Участники митинга возложили цветы к мемориалу, пишет Шостка.инфо.