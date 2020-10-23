В Сумах всего 110 новых случаев коронавируса По состоянию на 23 октября в Сумской области 9888 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 158 человек (Сумы - 110, Шостка - 11 Конотоп - 19, Ромны - 4, Глухов - 7, Белопольский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 3, Тростянецкий р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 146 летальных случая, из них 4 - за прошедшие сутки (Сумы - 1, Ахтырка - 1, Сумской р-н - 1, Тростянецкий р-н 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 3069 человек, из них за минувшие сутки - 187 (Сумы - 105, Конотоп - 27, Ромны – 11, Ахтырка - 15, Лебедин - 5, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н - 6, Лебединский р-н - 1, Недригайловский р-н - 5, Ахтырский р-н - 2, Роменский р-н - 5, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 6482 случая заболевания, в Сумском районе - 712, Белопольский район - 267, Бурынский район - 47, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 60, Глуховский район – 31, г. Конотоп - 455, Конотопский район - 83, Краснопольский р-н - 78, Кролевецкий район - 129, г. Лебедин - 219, Лебединский р-н - 36, Липово-Долинский р-н - 8, Недригайловский район - 135, г. Ахтырка - 228, Ахтырский р-н - 64, Путивльский район – 24, г. Ромны - 264, Роменский район - 106, Кролевецкий р-н - 44, Тростянецкий район - 143, г. Шостка - 226, Шосткинский р-н – 21, Ямпольский р-н - 16.