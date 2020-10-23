Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:201797

В Сумах всего 110 новых случаев коронавируса

По состоянию на 23 октября в Сумской области 9888 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 158 человек (Сумы - 110, Шостка - 11 Конотоп - 19, Ромны - 4, Глухов - 7, Белопольский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 3, Тростянецкий р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 146 летальных случая, из них 4 - за прошедшие сутки (Сумы - 1, Ахтырка - 1, Сумской р-н - 1, Тростянецкий р-н 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 3069 человек, из них за минувшие сутки - 187 (Сумы - 105, Конотоп - 27, Ромны – 11, Ахтырка - 15, Лебедин - 5, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н - 6, Лебединский р-н - 1, Недригайловский р-н - 5, Ахтырский р-н - 2, Роменский р-н - 5, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 6482 случая заболевания, в Сумском районе - 712, Белопольский район - 267, Бурынский район - 47, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 60, Глуховский район – 31, г. Конотоп - 455, Конотопский район - 83, Краснопольский р-н - 78, Кролевецкий район - 129, г. Лебедин - 219, Лебединский р-н - 36, Липово-Долинский р-н - 8, Недригайловский район - 135, г. Ахтырка - 228, Ахтырский р-н - 64, Путивльский район – 24, г. Ромны - 264, Роменский район - 106, Кролевецкий р-н - 44, Тростянецкий район - 143, г. Шостка - 226, Шосткинский р-н – 21, Ямпольский р-н - 16.

Фото
Общество Коронавирус

По тематике

На Сумщине 9730 случаев COVID-19: подробности
Вчера 09:11

На Сумщине 9730 случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 22 октября в Сумской области 9730 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 221 новый случай коронавируса, в Украине - антирекорд
Вчера 08:53

На Сумщине 221 новый случай коронавируса, в Украине - антирекорд

На утро 22 октября в Сумской области уже 9730 случаев заболевания COVID-19....

Трое сумских футзалистов заразились коронавирусом
21.10.2020 21:33

Трое сумских футзалистов заразились коронавирусом

Поэтому матч АФФК «Сумы» - «Энергия» перенесен на резервный день....

На Сумщине 9321 случай коронавируса: подробности
20.10.2020 09:26

На Сумщине 9321 случай коронавируса: подробности

По состоянию на 20 октября в Сумской области 9321 случай заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 217 новых случаев коронавируса: 6 летальных
20.10.2020 08:56

На Сумщине 217 новых случаев коронавируса: 6 летальных

На утро 20 октября в сумской области уже 9321 случай заболевания COVID-19....

Новости

В Сумах всего 110 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:20
На Сумщине 9730 случаев COVID-19: подробности
Вчера 09:11
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
Как в Сумах отремонтировали пешеходный мост через Псел (фотофакт) 1
Сегодня 10:32
Місцеві вибори: закладаємо фундамент нової держави. Перша десятка кандидатів в депутати Сумської облради від «Слуги Народу»
Сегодня 10:00
Сколько коек занято кивидными больными на Сумщине?
Сегодня 09:50
В Шостке открыли мемориал защитникам Украины
Сегодня 09:16
На Сумщине 158 новых случаев коронавируса, в Украине снова антирекорд
Сегодня 08:52
Зимнее время в 2020 году: когда переводим часы
Сегодня 08:31
В Сумах городской центр занятости восстановит личный прием граждан
Сегодня 08:04
В Сумах столкнулись «ГАЗель» и «скорая»
Вчера 19:12
Сумские патрульные меряют ямы на дорогах
Вчера 17:58
view counter

Статьи

Як сумчани можуть перевірити надійність забудовника та впливати на містобудівну діяльність свого міста
Сегодня 08:17
5 вагомих причин проголосувати за «Наш край» у всіх бюлетенях! 1
Вчера 13:30
Скоро на Сумщині розпочнеться осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах!
Вчера 13:09
Холодні батареї? Немає газу? Як захистити права споживачів комунальних послуг?
Вчера 11:25
Спалювання опалого листя та сухої трави – небезпека для життя, здоров’я людини та довкілля
Вчера 11:06
Рецепт від служби зайнятості: 10 заповідей шукача роботи
Вчера 10:59
Як працюють сумські комунальні підприємства
21.10.2020 18:37
«НАШ КРАЙ»: Громади повинні отримувати справедливу компенсацію за видобуток нафти та газу на їхній землі 1
21.10.2020 17:04
Володимир Лободін: «Буду ефективним мером, який бере на себе відповідальність за розвиток нашого міста»
21.10.2020 09:04
Протиепідемічні заходи під час організації та проведення виборів
20.10.2020 16:13
«НАШ КРАЙ»: Забезпечимо справедливу плату за оренду земельного паю!
20.10.2020 15:41
Субсидии: что меняется в новом сезоне?
20.10.2020 10:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.