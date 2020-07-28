На Сумщине задержали жителя приграничья, который пешком шел в Россию 22 октября неподалеку от госграницы в районе населенного пункта Шалыгино, что в Глуховском районе, пограничный наряд задержал нашего соотечественника.

Правонарушитель в пешем порядке пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России вне установленных пунктов пропуска.

34-летний местный житель объяснил правоохранителям, что он недавно вернулся из Европы с заработков и хотел навестить своих родственников, проживающих в российском населенном пункте Рыльск.

Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.