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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01151

На Сумщине стало больше «красных» карантинных зон

Сегодня, 23 октября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С понедельника, 26 октября, начнет действовать новое эпидемическое зонирование. В Сумской области в «красной» зоне остаются Сумы и Сумской район и добавляется Лебедин.

В «оранжевой» остальные районы и города области.

Всего по Украине «красный» уровень эпидопасности будет действовать в 100 админединицах.

К 9 областным центрам, в которых установлен «красный» уровень, добавились еще два - Ривне и Николаев. Следовательно, он будет действовать в 11 областных центрах: Черновцах, Ривном, Хмельницком, Чернигове, Харькове, Северодонецке, Николаеве, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске и Тернополе.

К «оранжевому» уровню эпидемической опасности отнесены 437 административных единиц, что на 37 больше, чем на прошлой неделе. В частности, он будет действовать в 12 областных центрах: Виннице, Луцке, Житомире, Львове, Днепре, Краматорске, Ужгороде, Запорожье, Одессе, Херсоне, Черкассах и в Киеве.

«Желтый» уровень эпидемической опасности будет действовать в 53 административных единицах. К «зеленому» уровня эпидемической опасности отнесены 27 административных единиц, тогда как неделю назад он был установлен в 54 городах и районах.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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