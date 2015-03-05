Житомирские «поисковики» нашли на Сумщине родственников солдата, погибшего на Житомирщине в 1941 году

Останки солдата обнаружили 3 сентября во время поисковых работ члены Житомирской областной общественной организации «Историко-патриотическое объединение «Поиск». Об этом рассказал ее глава Александр Ловенюк, пишет Суспільне.
Он сообщил, что в октябре удалось прочитать записку, которая была внутри медальона павшего, и установить его личность. Погибшим солдатом оказался Осадчий Дмитрий Федотович, 1921 года рождения, уроженец села Васильевка Лебединского района Сумской области. В мае 1941 года был призван на военную службу. В 1958 году его разыскивал отец.
По словам Александра Ловенюка, 21 октября после нескольких дней поиска родственников погибшего ему позвонили из Сумской области из сельсовета села Васильевка и сообщили, что родные нашлись в соседнем селе.
Глава сельсовета села Васильевка Антонина Клюс рассказала, что по документам удалось выяснить, что в Лебедине проживают дети племянницы погибшего солдата. Сейчас она пытается с ними связаться, и после всех формальностей начнется подготовка передачи с Житомирщины в Сумскую останков погибшего.
Всего за годы деятельности «Историко-патриотического объединения «Поиск» (это более 30 лет - Ред.) члены общественной организации нашли более 16 тысяч останков павших в боях Второй мировой войны. Общая статистика идентификации лиц павших достигала в среднем двух процентов. Однако, по словам Александра Ловенюка, в последние годы количество имен, которые удалось установить, увеличилось до восьми процентов.
«Это связано с тем, что, во-первых, кадровые части, к которым принадлежали найденные в последние годы солдаты, добросовестно отнеслись к заполнению и хранению своими подчиненными посмертных медальонов. Во-вторых, в последнее время расшифровкой медальонов занимаются не сами поисковики, а специалисты этого дела», - рассказал Александр Ловенюк.
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