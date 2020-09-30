Главная пиарщица мэра Сум въехала в чужую машину и оскорбила владелицу О ситуации с ДТП, в которое попала директор департамента коммуникаций Сумского горсовета Антонина Кохан, написала в Фейсбуке сумчанка Людмила Плевако.

«Представьте ситуацию, что вы мирно припарковали машину, пошли по своим делам, а когда вернулись, то увидели вмятину на своем авто и женщину с трясущимися руками и дрожащим голосом, слёзно просящей не вызывать полицию, так как она госслужащая, работает в одном коридоре с мэром, и вообще не понимает, как это произошло! У неё страховка Европротокол и все финансовые расходы она обязуется покрыть!

Всем водителям известно, что страховка в 95% случаев не покрывает реальные расходы на ремонт авто! И когда я ей позвонила и сказала, что не хватает 1200 грн (сумма, из-за которой не стоит терять лицо), услышала кучу оскорблений в свой адрес! То, что я потеряла полдня на оформление документов, то что это нервы, то, что машина в автосервисе находится 5 дней, это вообще во внимание не берётся! Не уважаемая Кохан Антонина Ивановна, к 60 годам пора уже начинать думать головой и понимать, что за свои поступки надо отвечать!», - написала сумчанка.