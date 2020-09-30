Ахтырчанин обокрал собственную мать Как установили сотрудники полиции, мужчина покусился на мобильный телефон матери.

За помощью к правоохранителям обратилась 88-летняя женщина и рассказала, что у нее пропал мобильный телефон. Также добавила, что несколько часов назад она оставила его в комнате и пошла по делам. А когда вернулась, то не нашла телефон.

Работники полиции опросили ранее судимого 39-летнего сына заявительницы, который проживает вместе с ней. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что телефон уже успел продать, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.